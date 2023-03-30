30 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинске сотрудника налоговой оставили в СИЗО по делу о получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона защиты просила избрать домашний арест.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2023 гг. через посредника получил взятку в сумме более 150 тыс. рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Посредник в передаче взятки арестован.

Теги: ИФНС, взятка, арест,



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