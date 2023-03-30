30 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

УрФО лидирует по расселению аварийного жилья, но статистику портит Свердловская область

Расселение аварийного жилья в УрФО, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершится в 2025 году, при этом, большинство регионов завершат эту работу уже в 2023-м, ХМАО понадобится еще один год, а Свердловская область управится лишь к 2025-му.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, в ходе заседания и обсуждалась тема расселения.

В целом УрФО занимает лидирующую позицию среди других федеральных округов по этому направлению. С января 2019 года по конец марта 2023 года из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, площадью 1,75 млн кв.м, переселены 111,5 тыс. жителей УрФО.

Однако среди регионов УрФО тоже есть свои лидеры и аутсайдеры.

Так, если в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе расселение такого жилфонда завершится в 2023 году, то в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - в 2024 году, а в Свердловской области – и вовсе в 2025 году.

Регионы, которые завершат работу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, получат средства на расселение жилфонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

Аварийный дом, Набережный проспект 42(2021)|Фото: Накануне.RU

Теги: расселение аварийного жилья, Владимир Якушев



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