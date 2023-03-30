30 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Песков: Журналиста WSJ Гершковича "взяли с поличным"

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в центре Екатеринбурга, "взяли с поличным". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Единственно, что я могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным", - заявил Песков.

Он также добавил, что несмотря на действия своего корреспондента, американское издание может свободно продолжать работать на территории РФ. По словам Пескова, в издании могут числиться сотрудники, которые ведут нормальную журналистскую деятельность.

Напомним, инцидент с задержанием некоего мужчины произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Это произошло на глазах нескольких очевидцев. Спустя время в ФСБ подтвердили, что задержанным был журналист издания WSJ Эван Гершкович.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. В свою очередь в The Wall Street Journal выразили сдержанную обеспокоенность по поводу задержания своего сотрудника.

Теги: Гершкович, журналист, Песков, МИД



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Развитие сюжета:

Ранее 30.03.2023 14:32 Мск Россия пока не планирует включать в список обмена задержанного в Екатеринбурге журналиста WSJ

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