Песков: Журналиста WSJ Гершковича "взяли с поличным"

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в центре Екатеринбурга, "взяли с поличным". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Единственно, что я могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным", - заявил Песков.

Он также добавил, что несмотря на действия своего корреспондента, американское издание может свободно продолжать работать на территории РФ. По словам Пескова, в издании могут числиться сотрудники, которые ведут нормальную журналистскую деятельность.

Напомним, инцидент с задержанием некоего мужчины произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Это произошло на глазах нескольких очевидцев. Спустя время в ФСБ подтвердили, что задержанным был журналист издания WSJ Эван Гершкович.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. В свою очередь в The Wall Street Journal выразили сдержанную обеспокоенность по поводу задержания своего сотрудника.