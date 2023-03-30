Гражданские самолеты не будут летать на присоединенные территории – Росавиация

Гражданские самолеты не будут летать на присоединенные территории, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Сроки отмены ограничений никто не знает и не называет их даже гипотетически.

Но зато известно, что первым восстановленным аэропортом на присоединенных территориях будет мариупольский. По словам Нерадько, проекты реконструкции уже переданы Минтрансу.

Он не уточнил, в какую сумму обойдется реконструкция, а точнее – строительство практически с нуля ряда аэропортов, например, донецкого.