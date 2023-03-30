Комиссия Зеленского уехала из Киево-Печерской лавры - их не пустили

Члены комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра", которую украинский режим уполномочил начать работу для оформления отъема лавры, уехали ни с чем - верующие не пустили их.

Утром прихожане собрались в лавре, приехали и несколько патрулей полиции. По слухам, завтра комиссия приедет снова, причем под предлогом допуска в лавру их может ввести туда уже вооруженная охрана, которой верующие не смогут воспрепятствовать.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что во время военного положения режим не имеет права разрывать договора. Только спустя четыре месяца после его отмены они могут начать этот процесс. Нет и решения суда.

Накануне настоятель напомнил Зеленскому и его "своре", что это злодеяние не пройдет бесследно для него и его семьи. А раскольники назначили своего "и.о. наместника" - перебежавшего к ним архимандрита Авраамия (Лотыша). От его имени теперь может последовать просьба к режиму выгнать монахов.

Напомним, украинский режим требует от УПЦ оставить Киево-Печерскую лавру, которую монахи восстанавливали и сохраняли в течение 35 лет.