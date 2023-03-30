Полицейские с автоматами остаются на территории Киево-Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры остаются вооруженные автоматами сотрудники полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале информотдела Украинской православной церкви (УПЦ).

"Стало известно, что члены комиссии покинули территории обители. Спасибо всем за молитвы", - говорится в сообщении.

В УПЦ со ссылкой на данные СМИ уточнили, что члены комиссии планируют возобновить работу на территории монастыря в пятницу в 10 утра.

Ранее сообщалось, что верующие заблокировали работу членов комиссии заповедника по вопросам приема – передачи имущества объектов, приехавших к Киево-Печерской лавре. Люди взяли членов комиссии в кольцо и не пустили их к зданиям.

29 марта истек срок ультиматума режима, когда монахи УПЦ должны были покинуть обитель, которую они восстанавливали и сохраняли в течение 35 лет. Накануне на адрес монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра пришло письмо от заповедника, в котором монастырь информируют, что 30 марта начнет действовать комиссия по приему-передаче имущества лавры. И с этого дня будет исключен вывоз личных вещей монахов и имущества монастыря.