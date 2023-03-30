30 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:nakanune.ru

В гибели многодетного отца на Урале появились загадочные обстоятельства

Силовики раскрыли новые подробности гибели многодетного отца при валке леса на Среднем Урале. Оказалось, что погиб он при весьма загадочных обстоятельствах.

Напомним, все случилось 24 марта в Реже: в ходе заготовки леса на делянке произошел несчастный случай, в результате которого скончался мужчина 1985 года рождения. Свою проверку по факту инцидента проводит прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, предварительно установлено, что в то утро бригада работников одного из индивидуальных предпринимателей, прибыв на автомашине, приступила к валке леса. Один из мужчин бензопилой стал убирать сучки с уже сваленных деревьев, находясь на безопасном расстоянии от места валки.

Однако затем он, по неустановленной пока причине, вдруг оказался рядом с валкой деревьев, оставшись при этом незамеченным другими членами бригады. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства, чтобы дать ситуации объективную правовую оценку.

Как добавил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, погибший являлся жителем города Реж.

"По имеющейся информации, официально трудоустроен он не был, но, имея определенный опыт, подрабатывал у местного предпринимателя сучкорубом. У погибшего остались супруга и трое несовершеннолетних детей", - отметил полковник Горелых.

Теги: лес, гибель, СК, проверка



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Ранее 30.03.2023 08:45 Мск На Среднем Урале во время лесозаготовки погиб многодетный отец


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