МТС не собирается запускать маркетплейс, агрегатор такси и сервис доставки

МТС не собирается запускать свой маркетплейс, агрегатор такси и сервис доставки – традиционный набор для российских экосистемных компаний, сообщил президент оператора Вячеслав Николаев.

"Не все экосистемы должны иметь стандартный набор приложений. Люди будут пользоваться сервисами из разных экосистем. Да, было бы полезно иметь маркетплейс. Но "частотность" мы можем достигнуть другими способами. Мы, например, идем в безопасность и умный дом", - сообщил Николаев, выступая на продуктовой конференции для партнеров, посвященной ребрендингу МТС.

"Если представится возможность за разумные деньги выйти на эти рынки, но пока такой возможности нет. Мы пробуем все эти вещи, но покупки такой не ожидается пока", - добавил глава компании.

Он также не исключил, что МТС представит "умную колонку" с персональным ассистентом, работающим на искусственном интеллекте: "Ассистент у нас будет, будет жить во многих "поверхностях", в том числе в каком-то подобии колонки".