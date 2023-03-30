30 Марта 2023
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Образование Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Астрахани прошло общественное обсуждение присоединения АГАСУ к АГУ 

Стоит напомнить, что решение о присоединении Астраханского архитектурно-строительного университета к Астраханскому государственному университету им. В.Н. Татищева было  единогласно принято экспертным сообществом ещё в июле 2021 года на учёном совете двух вузов.

Общественное обсуждение проводилось в рамках программы Минобрнауки РФ по господдержке университетов «Приоритет-2030». Согласно программе, присоединение АГАСУ к АГУ проходит поэтапно и завершится до конца этого года. 

вузы, преподаватели(2023)|Фото: t.me/governorspressoffice

Федеральная программа «Приоритет-2030» направлена на формирование широкой группы вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок и тем самым будут способствовать повышению конкурентоспособности России в области образования и науки. 

По словам ректора ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» Константина Маркелова, присоединение никак не отразится на качестве образования студентов – будущих работников архитектурно-строительной отрасли.

ректоры, астрахань(2023)|Фото: t.me/governorspressoffice

Предполагается, что преобразования не только сохранят многолетние традиции подготовки кадров, но и поднимут их на более высокий уровень, учитывая возможности федерального вуза. Так, студенты АГАСУ смогут получить диплом федерального вуза, пользоваться льготами и преференциями, которые дают федеральным вузам, получать стипендию федерального уровня, пользоваться образовательной, научно-исследовательской, спортивной, социальной инфраструктурой АГУ, получить военно-учетную специальность без отрыва от обучения на базе военно-учебного центра и многое другое.

Теги: вузы, экспертное сообщество, студенты, приоритет-2030



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