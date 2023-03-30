30 Марта 2023
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Общество В России
Фото: ВКонтакте, Союз Родительская Палата

Минтруд завернул все предложения Родительской палаты по стимулированию многодетности

Предложения по стимулированию многодетности, которые в феврале направила властям Родительская палата, отвергнуты. Об этом говорится в обширном, на 10 страницах ответе Минтруда.
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Родительская палата предлагала, в частности, приравнять период ухода за ребенком к трудовой деятельности, продлить выплату пособия по уходу за третьим и последующими детьми до шести лет, снизить возраст выхода на пенсию многодетных отцов на один год за каждого ребенка, выплачивать единое пособие многодетным родителям без привязки к критерию нуждаемости. Однако Минтруд не поддержал даже предложение ввести государственный праздник "День многодетной семьи".

"Общий смысл ответа таков: посмотрите, сколько принято законов, направленных на геноцид коренного населения самой богатой и большой страны в мире и замещение его другими народами. Вымирание народа России должно и далее происходить опережающими темпами строго в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами независимо от внешних угроз, интересов страны и мнения населения. Предложения многодетных по стимулированию многодетности считаем не заслуживающими внимания, кроме тех, которые приносят прибыль банковскому сектору", - написала сопредседатель Родительской палаты Надежда Жилина.

Фактически Правительство РФ считает предложение сделать трехдетную семью нормой нецелесообразным, заключила она.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов подчеркивает, что демографическая политика в России не работает. Необходима "демографическая революция", которую государство должно простимулировать. Нужно срочно принимать закон о статусе многодетной семьи, который позволит поднять многодетную семью на уровень национальной идеи, и резко активизировать работу по улучшению условий их жизни. Однако сознание российских чиновников, ответственных за демографию, основано на нормальности однодетной семьи.

В 2022 году рождаемость была ниже смертности на 600 тыс. В 2023 году убыль, скорее всего, будет еще больше. А в последующие годы вымирание населения будет еще больше ускоряться.

Теги: многодетная семья, рождаемость



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