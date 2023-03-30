"Это не журналистика". В МИД сообщили, что Гершкович не первый иностранец, кого "поймали за руку"

Московский журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович оказался не первым "известным иностранцем", которого в России "хватают за руку". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также добавила, что то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге - не является журналистикой.

"То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, инцидент с задержанием некоего мужчины произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. Это произошло на глазах нескольких очевидцев. Человеку надели на голову свитер и посадили в микроавтобус. Затем появилось предположение, что задержанным мог быть Эван Гершкович, который прибыл в Екатеринбург в среду, брал здесь интервью, а затем перестал выходить на связь.

Спустя время в ФСБ подтвердили, что задержанным действительно был Эван Гершкович. Журналист якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).