WSJ выразила обеспокоенность задержанием своего журналиста в Екатеринбурге

Газета The Wall Street Journal выразила сдержанную обеспокоенность по поводу задержания журналиста российского бюро издания. Эван Гершкович был задержан накануне в Екатеринбурге - ФСБ подозревает его в шпионаже.

"The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью мистера Гершковича", - говорится в заявлении The Journal. Там скупо сообщается, что журналист работал в московском бюро журнала и был аккредитован МИД. Никакой дополнительной информации не приводится.

Напомним, Гершкович был задержан накануне в центре Екатеринбурга. ФСБ подтвердила, что в журналиста подозревают в шпионаже и попытке разведать информацию о работе уральских предприятий военного комплекса. Известно, что в Екатеринбурге Гершкович был второй раз за несколько недель, провел ряд интервью, интересовался отношением горожан к СВО, ЧВК "Вагенра" и работой военных предприятий.