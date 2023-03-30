30 Марта 2023
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Политика
Фото: Эван Гершкович, личный архив

WSJ выразила обеспокоенность задержанием своего журналиста в Екатеринбурге

Газета The Wall Street Journal выразила сдержанную обеспокоенность по поводу задержания журналиста российского бюро издания. Эван Гершкович был задержан накануне в Екатеринбурге - ФСБ подозревает его в шпионаже.

"The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью мистера Гершковича", - говорится в заявлении The Journal. Там скупо сообщается, что журналист работал в московском бюро журнала и был аккредитован МИД. Никакой дополнительной информации не приводится.

Напомним, Гершкович был задержан накануне в центре Екатеринбурга. ФСБ подтвердила, что в журналиста подозревают в шпионаже и попытке разведать информацию о работе уральских предприятий военного комплекса. Известно, что в Екатеринбурге Гершкович был второй раз за несколько недель, провел ряд интервью, интересовался отношением горожан к СВО, ЧВК "Вагенра" и работой военных предприятий.

Теги: wsj, задержание, журналист



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