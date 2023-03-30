Из Белоруссии в ЕС ждут выезда 2 тысячи фур

Названо количество грузовиков, которые хотят выехать из Белоруссии в страны Евросоюза.

Выезда ждут 2 тыс. фур. Таковы данные Госпогранкомитета Белоруссии, которые приводит БелТА. Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковушек проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест"). Польская сторона пропустила всего 31% авто.

Напомним, в конце января стало известно, что в Белоруссии с 1 февраля вводится сбор за выезд за границу. Такое решение приняли депутаты Брестского, Витебского и Гродненского регионов, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Сбор будет действовать с 1 февраля 2023 по 1 января 2025 гг.

Плата взымается за выезд механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 т, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. На территории Витебской, Гродненской и Брестской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн, зарегистрированных как в Беларуссии, так и за ее пределами, установлен в размере одной базовой величины (37 белорусских рублей). Его сумма не зависит от количества пассажиров.