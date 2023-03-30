30 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Лия Ахеджакова сообщила об уходе из "Современника"

Актриса Лия Ахеджакова сообщила, что 10 марта написала заявление об уходе из театра "Современник". Об этом сообщается в Telegram-канале "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ).

По словам Ахеджаковой, она уволилась из театра по собственному желанию. Актриса планирует заняться гастрольной деятельностью. Покидать Россию она не собирается.

В феврале народная артистка России сообщила, что спектакли с ее участием в театре "Современник" убрали из репертуара. Ахеджакова считает, что это сделано под давлением департамента культуры столичной мэрии.

Предложений от других театров Ахеджаковой не поступало и, как она считает, не поступит. В театре "Современник" актриса служила с 1977 года.

Теги: Лия Ахеджакова, Современник



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