Лия Ахеджакова сообщила об уходе из "Современника"

Актриса Лия Ахеджакова сообщила, что 10 марта написала заявление об уходе из театра "Современник". Об этом сообщается в Telegram-канале "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ).

По словам Ахеджаковой, она уволилась из театра по собственному желанию. Актриса планирует заняться гастрольной деятельностью. Покидать Россию она не собирается.

В феврале народная артистка России сообщила, что спектакли с ее участием в театре "Современник" убрали из репертуара. Ахеджакова считает, что это сделано под давлением департамента культуры столичной мэрии.

Предложений от других театров Ахеджаковой не поступало и, как она считает, не поступит. В театре "Современник" актриса служила с 1977 года.