В Тобольске судят двух сотрудниц детского сада за вспышку сальмонеллеза

В Тобольске будут судить двух местных жительниц за вспышку сальмонеллеза в детском садике МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщин обвиняют по "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, в апреле прошлого года, обвиняемые выдали в группы детского сада пищу, не прошедшую надлежащую термическую обработку, из-за чего 54 ребенка в возрасте до шести лет заболели сальмонеллезом. Также заразились пять сотрудников детского сада.

В пресс-службе СКР региона уточнили, что в ходе расследования уголовного дела проведено более 60 комиссионных судебных экспертиз с целью установления тяжести вреда здоровью пострадавших, изъята и изучена документация, допрошено около 100 свидетелей.

Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, ранее суд взыскал с детского сада больше двух миллионов рублей. Представление было внесено вице-мэру Тобольска, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.