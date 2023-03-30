30 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Кремль начал подготовку регионов к президентской кампании

Вице-губернаторов по внутренней политики со всех регионов России собрали в мастерской управления "Сенеж", где также присутствовало руководство внутриполитического блока Кремля, представители "Единой России", политтехнологи. По данным "Ведомостей", обсуждались выборы 2023 года, но главное – президентская кампания 2024 года.

Источники издания сообщают, что региональным чиновникам было объявлено о старте президентской кампании.

Хотя действующий президент РФ до сих пор хранит молчание по поводу возможного участия в выборах, в Кремле уже конкретизируют детали: явку, обеспечение легитимности, возможных результатах.

Так, от регионов требуют обеспечить явку не меньше, чем в 2018 году, голосов у кандидата от власти тоже должно быть не меньше. Напомним, в 2018 году за Путина проголосовали 76,7% пришедших голосовать россиян.

Теги: президентская кампания, выборы, кремль, регионы, владимир путин



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