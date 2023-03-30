Андрей Травников одобрил концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Новосибирске

Проект благоустройства "Усть-Тулы" разработан в соответствии с поручением губернатора о развитии прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска. Согласно концепции благоустройства, на территории между Октябрьским и Бугринским мостами, улицей Стартовой и рекой Обь предлагается развивать спортивный и рекреационный кластеры, а также создать «парк умного отдыха», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Андрей Травников напомнил: «При реализации крупных инфраструктурных проектов последних лет мы «раскрыли» для использования и последующего освоения огромную территорию Левобережья. Под освоением я понимаю создание хорошей транспортной инфраструктуры и транспортной доступности, а также реализацию таких проектов капитального строительства, плоскостных сооружений, спортивного, гостиничного, рекреационного, коммерческого, развлекательного назначения, чтобы обеспечить постоянный поток самых разных групп людей на эту территорию – людей с различными интересами. Вокруг станции метро «Спортивная» логично развитие спортивных объектов, а в сторону Бугринского моста – рекреационных. При этом вся территория должна быть максимально многофункциональна, с исторической, учебной, прикладной, познавательной составляющими».

Министерству физкультуры и спорта Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска Андрей Травников поручил проработать спортивную составляющую – в частности, проект строительства комплексного центра единоборств.

Напомним, ранее проект «Усть-Тула» был рассмотрен в правительстве региона на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

По словам заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой, концепция развития нового пространства предложена под девизом «Учение через развлечение». Помимо традиционных прогулочных пешеходных маршрутов и велодорожек, предлагается построить реплику острога XVIII века с площадками для исторических реконструкций. Также в парке будет создана Слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием.

Общая площадь рассматриваемой территории – 370 га. Это река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса – как естественные, так и специально высаженные.

Благоустройство территории запланировано по областной программе развития внутреннего туризма в рамках туристско-рекреационного кластера «Обские парки». Получение одобрения на федеральном уровне по линии министерства культуры РФ позволит привлечь дополнительное финансирование. Региональная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрила заявку по благоустройству парка «Усть-Тула» – от имени губернатора она представлена к отбору на федеральном уровне.