Андрей Травников одобрил концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Новосибирске

30 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников одобрил концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Новосибирске

Проект благоустройства "Усть-Тулы" разработан в соответствии с поручением губернатора о развитии прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска. Согласно концепции благоустройства, на территории между Октябрьским и Бугринским мостами, улицей Стартовой и рекой Обь предлагается развивать спортивный и рекреационный кластеры, а также создать «парк умного отдыха», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

лето, река, природа, лес, деревья(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников напомнил: «При реализации крупных инфраструктурных проектов последних лет мы «раскрыли» для использования и последующего освоения огромную территорию Левобережья. Под освоением я понимаю создание хорошей транспортной инфраструктуры и транспортной доступности, а также реализацию таких проектов капитального строительства, плоскостных сооружений, спортивного, гостиничного, рекреационного, коммерческого, развлекательного назначения, чтобы обеспечить постоянный поток самых разных групп людей на эту территорию – людей с различными интересами. Вокруг станции метро «Спортивная» логично развитие спортивных объектов, а в сторону Бугринского моста – рекреационных. При этом вся территория должна быть максимально многофункциональна, с исторической, учебной, прикладной, познавательной составляющими».

травников, заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Министерству физкультуры и спорта Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска Андрей Травников поручил проработать спортивную составляющую – в частности, проект строительства комплексного центра единоборств.

травников, заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, ранее проект «Усть-Тула» был рассмотрен в правительстве региона на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

осень, река, природа(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По словам заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой, концепция развития нового пространства предложена под девизом «Учение через развлечение». Помимо традиционных прогулочных пешеходных маршрутов и велодорожек, предлагается построить реплику острога XVIII века с площадками для исторических реконструкций. Также в парке будет создана Слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием.

осень, река, природа, панорама(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Общая площадь рассматриваемой территории – 370 га. Это река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса – как естественные, так и специально высаженные.

усть-тула, новосибирск, карта(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Благоустройство территории запланировано по областной программе развития внутреннего туризма в рамках туристско-рекреационного кластера «Обские парки». Получение одобрения на федеральном уровне по линии министерства культуры РФ позволит привлечь дополнительное финансирование. Региональная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрила заявку по благоустройству парка «Усть-Тула» – от имени губернатора она представлена к отбору на федеральном уровне.

травников, локоть(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: андрей травников, благоустройство, усть-тула, река обь, рекреационный кластер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети