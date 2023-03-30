Пригожин о задержании Гершковича: "Могу проверить пыточный подвал в своем доме, нет ли его там"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о задержании в Екатеринбурге иностранного журналиста Эвана Гершковича.

Гершкович работает на издание Wall Street Journal, и, по данным ФСБ РФ, подозревается в шпионаже в интересах американского правительства. В ведомстве уточнили, что журналист собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В итоге Эвана задержали в уральской столице при попытке получения секретных данных. Следственное управление ФСБ уже возбудило уголовное дело против американца по статье 276 УК РФ (Шпионаж).

Ранее уральский политтехнолог Ярослав Ширшиков (к слову, осужденный за дискредитацию ВС РФ) сообщил, что Гершкович интересовался у него отношением населения к ЧВК "Вагнер".

Сегодня репортер издания The Daily Beast поинтересовался у Евгения Пригожина, знает ли он о задержании Гершковича и его причинах. На это глава ЧВК "Вагнер" ответил отрицательно.

"Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме, нет ли его там", - цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель в шутку заметил, что среди американских журналистов, которых он там "содержит десятками", никакого Гершковича не видел.

"Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но, если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали", - заключил Евгений Пригожин.

Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер рассказал, что кроме ЧВК "Вагнер" Эвана Гершковича также интересовало отношение патриотов к спецоперации и то, как справляются промышленные предприятия в период СВО.