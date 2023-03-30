Предприниматель из ХМАО, "убивший" девять человек "паленой" водкой, получил шесть лет колонии

В Югре вынесен приговор 37-летнему предпринимателю из Кондинского района за торговлю паленой водкой, от которой девять человек погибли, а еще семь пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Бизнесмена осудили за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей смерть более двух лиц и за незаконный оборот алкогольной продукции. Следователи сообщают, что вместе с жителем Тюменской области, уголовное дело на которого было прекращено в связи со смертью, осужденный покупал на складе "Сибирский" в Тюмени спиртосодержащую продукцию и незаконно продавал ее в магазине "Ника" в Кондинском. Лицензии на продажу алкоголя у предпринимателя не было.

В составе алкоголя был метиловый спирт. "Паленую" водку продали с 6 по 8 января 2022 г. В результате отравились 16 человек, из них девять погибли, четверо получили тяжкий ред здоровью, а еще трое - легкий.

Узнав об отравлении людей, бизнесмен попытался замести следы - уничтожил оставшийся алкоголь и попытался скрыться, но был задержан в Тюменской области.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Продавщиц магазина также признали виновными в незаконном обороте торговой продукции. Они получили условные сроки.