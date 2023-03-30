30 Марта 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре

Верующие блокируют работу членов комиссии заповедника по вопросам приема – передачи имущества объектов, приехавших к Киево-Печерской лавре.

Люди взяли членов комиссии в кольцо и не подпускают их к зданиям, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ. Также сообщается, что в лавре бьют в набат.

Накануне Церковь получила письмо от заповедника, в котором говорится, что режим в одностороннем порядке расторгнул договор с УПЦ об аренде Киево-Печерской лавры, и 30 марта начинает работать комиссия по приему-передачи объектов. Приведен также поэтапный план выселения из корпусов. По этой причине верующие сегодня ночевали в одном из корпусов лавры, опасаясь захвата монастыря.

Теги: киево-печерская лавра, верующие, комиссия



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