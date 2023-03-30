Бутылку коньяка на пару со шпионом. Депутат Вегнер рассказал об интервью с журналистом WSJ

Задержанный по подозрению в шпионаже журналист американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович действительно интересовался работой промышленных предприятий в период СВО. Об этом рассказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который незадолго до инцидента давал интервью журналисту.

По его словам, Эвана также интересовало отношение патриотов к спецоперации, к ЧВК "Вагнер" и как справляются предприятия в период СВО.

"Его интересовали вопросы, связанные с поддержкой населения в период СВО. А также гуманитарная миссия: грузы, которые направляем с 2014 года на Донбасс. Я рассказал, что отправляем оборудование в детские дома и тд. Сказал, что ваши Хамерсы раздолбали все, что можно. Деятельность ЧВК "Вагнер" тоже интересовала, в частности спрашивал, почему я с Пригожиным переписываюсь. И про промышленные предприятия, как переориентируются в ходе СВО. Я сказал, что отлично и дефицита кадров нет. Выпили на двоих бутылку коньяка. Так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом", - передают слова депутата 66.RU.

Напомним, инцидент с задержанием некоего мужчины произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. Это произошло на глазах нескольких очевидцев. Человеку надели на голову свитер и посадили в микроавтобус. Затем появилось предположение, что задержанным мог быть Эван Гершкович, который прибыл в Екатеринбург в среду, брал здесь интервью, а затем перестал выходить на связь.

Спустя время в ФСБ подтвердили, что задержанным действительно был Эван Гершкович. Журналист якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).