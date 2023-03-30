30 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Синоптики назвали причины весенних температурных рекордов в Екатеринбурге

Уральские синоптики рассказали, что стало причиной аномального тепла, которое наблюдается нынешней весной в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 марта, в городе может быть поставлен новый температурный рекорд. В итоге он действительно был побит. Как сообщается сегодня на официальном сайте Уральского гидрометцентра, 27 марта метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру в 18,1 градус тепла. Старый рекорд, державшийся с 1978 года, был превышен на 3,2 градуса.

А буквально на следующий день, 28 марта, в столице Урала был отмечен очередной суточный рекорд тепла – 16 градусов. Прежняя высокая отметка в 15,3 градуса в этот день была зафиксирована в далеком 1953 году.

Екатеринбург, весна, грязь, улицы(2015)|Фото: Накануне.RU

Как пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, тепло в регионе было обусловлено выносом прогретого воздуха с южных морей и районов Турции, но в последние двое суток, 29-30 марта, заметно похолодало.

"Сегодня над Уралом центр антициклона, пришедшего с арктического побережья. В течение ближайших дней этот антициклон продвинется на восток к Новосибирску. Над Уралом вновь подует южный ветер, несущий тепло, а в выходные дни пройдет небольшой дождь", - рассказала Шепоренко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее синоптики предсказали так называемые "температурные маятники", которые можно ждать в Свердловской области этой весной.

Теги: рекорды, весна, причины, синоптики, Екатеринбург



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Ранее 27.03.2023 07:59 Мск В Екатеринбурге может быть побит температурный рекорд, который держится 45 лет


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