На сотрудников РЖД в Екатеринбурге завели дело о подделке документов

В отношении двух сотрудников вагонного депо станции "Екатеринбург - Сортировочный" завели уголовные дела из-за использования поддельных удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Свердловская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения функционирования объектов инфраструктуры в Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Во время проверки выяснилось, что двое операторов котельных при зачислении в штат предоставили руководству поддельные удостоверения, подтверждающие прохождение обучения по занимаемой должности. Материалы были направлены в следственный орган, после чего было возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного удостоверения, предоставляющего права).

Расследование находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.