30 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Призывников не будут направлять служить в новые регионы России

В Госдуме заявили о том, что призывников (весенний призыв в армию начнется 1 апреля) не отправят служить в новые регионы России.

"В новых субъектах РФ – Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты", - цитирует "Интерфакс" главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Проект предусматривает переходный период. На военную службу в 2024 г. будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20 лет, в 2026 - с 21 года.

Теги: Андрей Караполов, призывники



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