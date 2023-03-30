Илон Маск сместил Обаму и стал самым популярным блогером Twitter

Илон Маск стал самым популярным блогером Twitter. До этого лидером был экс-президент США Барак Обама. Сейчас у Маска 133 068 709 подписчиков, а у Обамы всего 133 042 819, это данные их аккаунтов.

Число подписчиков самого богатого человека в мире резко начало расти в июне прошлого года, когда он купил саму платформу Twitter, тогда оно перевалило за 100 млн и с тех пор продолжало увеличиваться.

В перерывах между публикацией мемов Маск делает бизнес-заявления (например, про возвращение в Twitter Дональда Трампа, увольнение с поста CEO соцсети и т.д.) и политические комментарии – об экономических кризисах и военных конфликтах.

Обама же практически не использует свой аккаунт для личных высказываний, за него, вероятно, соцсети ведут пиар-службы. Примерно как и Джастин Бибер и Кэти Перри – эти артисты заняли третье и четвертое места по популярности соответственно, пишет The Verge.