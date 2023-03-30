Смертность в ЕС в 2022 году почти не снизилась и по-прежнему зашкаливает

30 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом

Смертность в ЕС в 2022 году почти не снизилась и по-прежнему зашкаливает

В период с января 2020 г. по январь 2023 г. в ЕС зарегистрировано около 1 мнл 740 тыс. избыточных смертей по сравнению со средним уровнем за тот же период в 2016-2019 гг. Об этом сообщается на сайте Евростата.

Смертность в Европе так и не вернулась к нормальному уровню, хотя ковида давно нет, а население по несколько раз вакцинировано. Об этом Накануне.RU писало еще в сентябре. По итогам 2022 года ситуация не изменилась.

До 2019 г. включительно смертность в ЕС росла очень медленно из-за старения населения и в 2019 году составила 4,76 млн человек. Затем она выросла, как считалось, из-за ковида, и составила:

• 2020 г. - 5,26 млн смертей;
• 2021 г. - 5,40 млн смертей;
• 2022 г. - 5,26 млн смертей.

Рост смертности был намного меньше, чем в России. Так, в 2020 году в России смертность выросла на 19%, а в ЕС - на 10,5%. Еще более разительный контраст был зафиксирован в 2021 году, когда в России смертность подскочила на 36%, а в ЕС - "всего лишь" на 13,5%.

Однако все изменилось в 2022 году, хотя и там, и там ковид практически ушел. С апреля 2022 года смертность в России вернулась к фоновому уровню. В ЕС этого не произошло. Там по-прежнему умирает намного больше людей, чем обычно. С чем это связано, неизвестно.

Так, в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Норвегия, которые, впрочем, не оказывают существенного влияния на итоговый показатель) избыточная смертность в прошлом году составила почти 11%. В России за год она составила менее 6%. Но еще важнее то, что вся избыточная смертность в России закончилась в марте, а вот в Европе она продолжается и поныне. Например, в декабре был рост более чем на 20%, что характерно для предыдущих зим, когда это списывалось на ковид. Большая избыточная смертость наблюдалась и в другие месяцы прошлого года.

В целом за год в Германии рост смертности составил 14%, Франции - 11%, Испании, Австрии, Нидерландах и многих других странах - примерно так же. Характерно, что самая низкая избыточная смертность вновь, как и в 2021 году, зафиксирована в Швеции - всего 4%. Там в 2020 году не пошли по пути локдаунов.

Таким образом, если в 2020 г. и особенно 2021 г. ЕС выглядел намного выгоднее России, то по итогам трех лет ситуация уже не такая однозначная. Сравнить Россию и Европу можно по общей избыточной смертности за три года. В России она составила 1 млн человек, или около 55% средней годовой смертности, в ЕС - 1,7 млн, или 35%.

Если в 2023 году продлится та же тенденция, то ЕС практически сравняется с Россией по общему избыточному числу смертей с 2020 года.

Теги: смертность, ЕС, Европа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети