Смертность в ЕС в 2022 году почти не снизилась и по-прежнему зашкаливает

В период с января 2020 г. по январь 2023 г. в ЕС зарегистрировано около 1 мнл 740 тыс. избыточных смертей по сравнению со средним уровнем за тот же период в 2016-2019 гг. Об этом сообщается на сайте Евростата.

Смертность в Европе так и не вернулась к нормальному уровню, хотя ковида давно нет, а население по несколько раз вакцинировано. Об этом Накануне.RU писало еще в сентябре. По итогам 2022 года ситуация не изменилась.

До 2019 г. включительно смертность в ЕС росла очень медленно из-за старения населения и в 2019 году составила 4,76 млн человек. Затем она выросла, как считалось, из-за ковида, и составила:

• 2020 г. - 5,26 млн смертей;

• 2021 г. - 5,40 млн смертей;

• 2022 г. - 5,26 млн смертей.

Рост смертности был намного меньше, чем в России. Так, в 2020 году в России смертность выросла на 19%, а в ЕС - на 10,5%. Еще более разительный контраст был зафиксирован в 2021 году, когда в России смертность подскочила на 36%, а в ЕС - "всего лишь" на 13,5%.

Однако все изменилось в 2022 году, хотя и там, и там ковид практически ушел. С апреля 2022 года смертность в России вернулась к фоновому уровню. В ЕС этого не произошло. Там по-прежнему умирает намного больше людей, чем обычно. С чем это связано, неизвестно.

Так, в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Норвегия, которые, впрочем, не оказывают существенного влияния на итоговый показатель) избыточная смертность в прошлом году составила почти 11%. В России за год она составила менее 6%. Но еще важнее то, что вся избыточная смертность в России закончилась в марте, а вот в Европе она продолжается и поныне. Например, в декабре был рост более чем на 20%, что характерно для предыдущих зим, когда это списывалось на ковид. Большая избыточная смертость наблюдалась и в другие месяцы прошлого года.

В целом за год в Германии рост смертности составил 14%, Франции - 11%, Испании, Австрии, Нидерландах и многих других странах - примерно так же. Характерно, что самая низкая избыточная смертность вновь, как и в 2021 году, зафиксирована в Швеции - всего 4%. Там в 2020 году не пошли по пути локдаунов.

Таким образом, если в 2020 г. и особенно 2021 г. ЕС выглядел намного выгоднее России, то по итогам трех лет ситуация уже не такая однозначная. Сравнить Россию и Европу можно по общей избыточной смертности за три года. В России она составила 1 млн человек, или около 55% средней годовой смертности, в ЕС - 1,7 млн, или 35%.

Если в 2023 году продлится та же тенденция, то ЕС практически сравняется с Россией по общему избыточному числу смертей с 2020 года.