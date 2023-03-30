77,4% жителей Челябинской области считают престижной профессию военного

В Челябинской области 77,4% жителей считают профессию военного престижной. Опрос провели социологи регионального Центра общественного мониторинга и проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В опросе приняли участие 1 тыс. жителей.

43,9% жителей области считают профессию военного престижной, противоположного мнения придерживаются 14,9 % участников исследования, а нейтральную оценку дали 33,5% респондент.

Чаще всего профессию военного престижной считают мужчины в возрасте от 35 до 49 лет (54,7%) и старше 65 лет (54,4%), а также жители ЗАТО (52,8%) и малых городов (48,3%).