В Прикамье с дрейфующей льдины спасли 11 рыбаков

В Прикамье с дрейфующей льдины были спасены 11 рыбаков. Об этом корреспонденту сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел сегодня в полдень, на реке Кама, недалеко от деревни Пахино Добрянского городского округа. На помощь незадачливым рыболовам пришли очевидцы - тоже рыбаки. Они на двух аэроботах сняли людей с дрейфующей льдины до прибытия краевой службы спасения. С их слов, льдина, размером примерно сто на двести метров оторвалась самостоятельно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

После того, как спасенные оказались на земле, с ними провели профилактическую беседу сотрудники полиции и администрации Добрянки.

В МЧС отметили, что знаки, запрещающие выход на лед, были установлены.