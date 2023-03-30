ФСБ: В центре Екатеринбурга задержан журналист Wall Street Journal

Человеком, задержанным вчера в центре Екатеринбурга, действительно был иностранный журналист Эван Гершкович. Он работает на американское издание Wall Street Journal и подозревается в шпионаже, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

"Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что журналист якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Эвана Гершковича задержали при попытке получения секретных данных. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Напомним, инцидент с задержанием некоего мужчины произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. Это произошло на глазах нескольких очевидцев. Человеку надели на голову свитер и посадили в микроавтобус. Затем появилось предположение, что задержанным мог быть Эван Гершкович, который прибыл в Екатеринбург в среду, брал здесь интервью, а затем перестал выходить на связь.