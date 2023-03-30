Минобороны КНР заявило о готовности сотрудничать с российской армией

Китайская армия готова сотрудничать с российской армией для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации, заявило Минобороны КНР.

По словам официального представителя ведомства Тань Кэфэя, армия Китая готова вместе с российской поддерживать региональный мир и безопасность, передает РИА Новости.

Ранее в Пекине отмечали, что отношения между Россией и Китаем не направлены против третьих стран, не угрожают кому-либо. "Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, они не направлены против третьих стран и не создают угрозы для третьих стран", - заявлял глава МИД КНР Цинь Ган.