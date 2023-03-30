Стенограффия посадит новое дерево на месте срубленного тополя у ТЮЗа

Команда Стенограффии посадит новое дерево на месте срубленного старого тополя, который ранее рос у ТЮЗа. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. Вокруг дерева располагается ярко-розовая площадка со скамейками и качелями, подготовленными командой для Street art line. Конструкции на время демонтажа пня решено убрать, однако в Стенограффии обещают, что после преображения одно из любимых мест екатеринбуржцев станет еще лучше.

"Скажем сразу, по данным администрации, этот тополь – аварийное дерево. И оно было таким до того, как мы поставили здесь конструкции. У дерева была стволовая гниль с выходом плодовых тел наружу и трещина в скелетной ветви. Кроме того, этот тополь корневой системой разрушил покрытие и ступеньки. Мы всей командой любим деревья и нам жалко, когда они исчезают. Однако здесь совсем другая ситуация – тополь убрали не просто, чтобы убрать, а ради нового, хорошего и здорового дерева. Это стандартная процедура, когда старые деревья убирают, а новые высаживают", - говорится в соцсетях фестиваля.

В пресс-службе уточнили, что команда Стенограффия лично займется посадкой нового дерева. Для этого ведется тесное сотрудничество с администрацией Екатеринбурга, эксперты которой помогают не допустить ошибок.

"Мы с администрацией вместе активно над этим работаем, потому что там стоят именно наши конструкции. Мы хотим, чтобы эта зона снова стала одним из любимых мест горожан. В мэрии нам помогают определить, какое дерево можно там посадить, как это сделать грамотно. На время нам придется убрать площадку. Позже, когда будут необходимые погодные условия, мы посадим новое дерево и заменим покрытие. Уверены, локация будет выглядеть еще приятнее", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на днях по городу стали исчезать деревья. Недавно горожане заметили отсутствие деревьев на улице Карла Либкнехта возле УрГАУ. В мэрии пояснили, что решение о вырубке было принято после проведения обследования подпорной стенки на улице. Оказалось, что корни деревьев изменили ее геометрию, из-за чего в стене появились трещины. Но и "голым" участок не останется. Сейчас рассматривается идея высадки иных деревьев или кустарников, чья корневая система менее развита. Высадка запланирована на 2024 год.