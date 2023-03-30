30 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В метро Екатеринбурга потушили условный пожар с эвакуацией пострадавших

В Екатеринбурге сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения на станции метро "Площадь 1905 года" в центре уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по легенде при движении состава к станции произошло возгорание в вагоне. Сразу по прибытии поезда на перрон персонал метро начал эвакуацию пассажиров на улицу и принял первичные меры по тушению условного пожара. Однако через несколько минут всю станцию затянуло дымом, отрезав пути для эвакуации нескольких пассажиров.

Прибывшие на место огнеборцы отыскали двух "пострадавших", надели на них спасательные маски, вывели на поверхность и передали "скорой помощи". После того, как станция была проверена и пожарные убедились, что там никого не осталось, они в течение нескольких минут справились с "огнем в вагоне".

Сотрудники МЧС проводят пожарно-тактическое учение на станции метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС проводят пожарно-тактическое учение на станции метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Всего в учениях были задействованы семь единиц спецтехники и 42 сотрудника пожарно-спасательных подразделений. А чтобы не мешать пассажирам и не задерживать движение поездов, тренировка прошла в ночное время.

Как отметили в МЧС, в итоге участники учений успешно справились с поставленными задачами.

Напомним, накануне пожарно-технические учения прошли в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Теги: метро, учения, пожар, МЧС, спасатели, Екатеринбург



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