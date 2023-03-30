30 Марта 2023
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Общество Украина
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

В Запорожье полагают, что Украина не собирается прекращать вооруженные провокации в отношении Запорожской АЭС

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов полагает, что Украина не собирается прекращать вооруженные провокации в отношении Запорожской АЭС.

Он напомнил, в частности, о взрывчатке, которая находилась на территории станции, под взрыв которой просто не могли найти исполнителей, обстрелы из тяжелой артиллерии и "прилеты" управляемых снарядов около СХОЯТ.

"То, что они будут пытаться (атаковать), сомнений нет. Ядерный терроризм – сценарий, который ими используется – тоже нет сомнений", - приводит РИА Новости слова Рогова, сказанные в эфире радио "КП".

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции.

Теги: ЗАЭС, Владимир Рогов



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