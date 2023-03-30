В деревне под Тюменью кошка "устроила пожар" на подстанции

В деревне Каменка Тюменской области произошел пожар на подстанции. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Стройвестник Тюмень".

По данным автора канала, авария могла произойти из-за кошки. Как домашнее животное туда пробралось - неизвестно. Его останки обнаружили специалисты аварийной бригады СК Восток. Они предположили, что кошка забралась на объект для того, чтобы погреться.

В пресс-службе МЧС России по Тюменской области информацию о пожаре подтвердили. Потушен он был спустя несколько часов. Причины пожара выясняют дознаватели.