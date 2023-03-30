Украинский режим хочет рассылать повестки в мессенджерах

Гражданам Украины могут начать рассылать повестки в мессенджерах. Вопрос уже рассматривается в Раде, заявил представитель Зеленского Федор Вениславский.

Он сообщил, что еще до начала СВО была почти полностью сформирована база номеров мобильных телефонов мужчин призывного возраста. И нужно просто подвести под это "законодательные основания", чтобы мужчины являлись в центры комплектования сразу после рассылки. У режима есть технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн.

Чиновник признал, что это вызвано сложностями с мобилизацией. Но виноваты будто бы "внутренне перемещенные лица", которые не становятся на воинский учет по месту фактического проживания. Им обязательно будут вручать повестки.

Телеграм-канал "Резидент" сообщает, что генштаб ВСУ добился от офиса Зеленского поддержки в использовании электронных баз для рассылки повесток. Их собирали последний год через "Дию" и банковские карты.