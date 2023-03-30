30 Марта 2023
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Фото: YouTube-канал News24 Russia

Вулкан Эбеко устроил пеплопад на Камчатке

На Камчатке активизировался еще один вулкан – Эбеко. Минувшей ночью он засыпал пеплом поселок Северо-Курильск. Выброс пепла составил около 3 км над уровнем моря. В МЧС сообщили, что опасности для населения ситуация не представляет.

Накануне вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту около 6 км над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. 

На прошлой неделе активность проявил другой камчатский вулкан – Шивелуч. В результате его пеплового выброса произошло выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск. Шивелуч выбрасывал пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря, то есть высота выброса непосредственно от вершины горы составила около 3 км. Хотя угрозы для населения выброс не представлял, вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Теги: вулкан, эбеко, пеплопад, камчатка



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