30 Марта 2023
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Политика Украина
Фото: t.me/insiderUKR

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому и его "своре"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал видеообращение в адрес Владимира Зеленского и его "своры".

"Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не могли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры. Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь", – сказал митрополит.

Зеленский в своем видеоролике заочно ответил наместнику лавры. Он сказал, что теперь его режим - "это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы". Показательное высказывание после захвата последнего храма УПЦ в Ивано-Франковске, где верующих и священников травили слезоточивым газом.

Накануне Церковь получила письмо от заповедника, в котором говорится, что режим в одностороннем порядке расторгнул договор с УПЦ об аренде Киево-Печерской лавры, и 30 марта начинает работать комиссия по приему-передачи объектов. Приведен также поэтапный план выселения из корпусов. По этой причине верующие сегодня ночевали в одном из корпусов лавры, опасаясь захвата монастыря.

Как сообщалось, вчера раскольники назначили своего "и.о. наместника" Киево-Печерской лавры из числа предателей УПЦ. Им стал бывший архимандрит УПЦ Авраамий (Лотыш), ушедший в раскол.

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