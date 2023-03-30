В Челябинской области Андрей Дуда получил удостоверение депутата ЗСО

Андрей Дуда на заседании областного парламента получил удостоверение депутата Законодательного собрания Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 17 февраля суд приговорил депутата ЗСО от КПРФ Армана Аракеляна к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн рублей за дачу взятки. 22 февраля депутаты ЗСО досрочно прекратили его полномочия. 9 марта мандат депутата ЗСО был передан Андрею Дуде.