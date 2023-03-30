Только половина американских истребителей F-35 готова к выполнению боевых вылетов

У ВВС США есть более 540 истребителей пятого поколения F-35, но только чуть больше половины от этого числа (53,1%) готовы выполнять боевые задачи, тренировки, боевые и демонстрационные вылеты. Для выполнения всего спектра задач годятся менее 30% самолетов, пишет генерал ВВС Майкл Шмидт в докладе для Конгресса. При этом еще в 2020 года средний показатель частичной годности истребителей составлял 69%, полной – 39%, передает РБК.

На этой неделе стало известно, что мартовские испытания гиперзвуковой американской ракеты ARRW не имели успеха, об этом заявил глава ВВС США Фрэнк Кэндалл, выступая на слушаниях в Конгрессе. Он не стал конкретизировать ситуацию, но дал понять, что военным не удалось "получить те данные, которые были нужны". Ранее сообщалось, что испытания ракеты AGM-183 ARRW прошли недалеко от берегов Калифорнии, запуск был осуществлен с борта бомбардировщика B-52H.

AGM-183A ARRW - перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком разработки Lockheed Martin. В 2021 году начались летные испытания прототипов, но ни одно из трех не завершилось успехом. При этом сообщалось, что запуск ARRW в производство и постановка на боевое дежурство состоятся уже в 2023 году.