На период конкурса, исполняющим обязанности главы будет заместитель главы городского округа – главы администрации Чернушинского городского округа Елена Омелина.

Решение было принято на заседании думы. Будет объявлен конкурс на должность мэра.

В Чернушке депутаты приняли отставку главы городского округа Михаила Шестакова. Информация об этом опубликована в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края "На местах", передает корреспондент Накануне.RU .





