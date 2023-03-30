В Чернушке депутаты приняли отставку главы городского округа
В Чернушке депутаты приняли отставку главы городского округа Михаила Шестакова. Информация об этом опубликована в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края "На местах", передает корреспондент Накануне.RU.
Решение было принято на заседании думы. Будет объявлен конкурс на должность мэра.
На период конкурса, исполняющим обязанности главы будет заместитель главы городского округа – главы администрации Чернушинского городского округа Елена Омелина.