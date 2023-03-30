Екатеринбургский "Водоканал" ввел единый номер диспетчерских служб

В Екатеринбурге МУП "Водоканал" для удобства горожан ввел единый номер диспетчерских служб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, единый номер +7 (343) 222-22-70 объединяет диспетчерскую предприятия "Горводопровод", отвечающего за вопросы холодного водоснабжения, и диспетчерскую службы водоотведения (вопросы канализации).

Предполагается, что это позволит уральцам быстрее и проще подать заявку об аварии или узнать причину отключения холодной воды по конкретному адресу. Кроме этого, чтобы узнать причину отключения холодной воды, можно воспользоваться онлайн-сервисом в разделе сайта "В доме нет воды".

Как уточнили в мэрии, ЕМУП "Водоканал" обеспечивает только холодное водоснабжение города и водоотведение. По вопросам горячей воды диспетчерские предприятия Екатеринбурга не консультируют.