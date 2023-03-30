Раскольники нашли в УПЦ предателя и назначили его "и.о. наместника" Киево-Печерской лавры

Украинские раскольники назначили своего "и.о. наместника" Киево-Печерской лавры. Им стал бывший архимандрит УПЦ Авраамий (Лотыш), ушедший в раскол.

Лотыш оперативно записал видеообращение к братии монастыря, зачитав текст с суфлера. Она призвал своих бывших собратьев также предать Церковь, перейти к раскольникам и "признать новую каноническую реальность".

Интересно, что Накануне.RU предполагало примерно этот сценарий - режим постарается найти предателей внутри самой лавры, которые будут подстрекать братию к расколу. И будет постепенно заводить туда раскольников, вероятно, под вооруженной охраной.

Церковь отреагировала на это согласно священным канонам. В соответствии с апостольскими правилами за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя "бывший обитатель" Киево-Печерской лавры Лотыш запрещен в служении.

Православный телеграм-канал "Правблог" полагает, что с помощью Лотыша режим и раскольники постараются сформировать костяк новой "братии" обители, обещая карьерный рост. Когда наберется хотя бы небольшое количество предателей, это будет подано как "добровольный переход" насельников монастыря в ряды раскольников. Затем вероятны провокации в виде нападений на раскольников, и под этим предлогом монахов силой выгонят из обители.

Что касается личности Лотыша, то он был ризничим, то есть ответственным за церковную утварь. И предстоящие пристрастные проверки собственности были бы опасны прежде всего для него. Поэтому он обезопасил себя, получив в расколе даже "повышение". "Восточная Церковь" пишет, что он увез с собой несколько серебряных евхаристических сосудов, драгоценных крестов и облачений, а также "проводил работу" с братией, пытаясь подкупить монахов.

В этом событии верующие увидели два глубоких символа - фамилию нового раскольника и то, что он, как Иуда, принял свое "наместничество" в среду.