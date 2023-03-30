В Брянске стреляли в срочника, охраняющего военный склад, - Baza

В Брянске стреляли в срочника, охраняющего военный склад, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, на территории воинской части были слышны два хлопка, в результате был ранен военнослужащий.

В городе ввели план "Сирена", нападавшего искали несколько часов - разыскивали мужчину, одетого во все темное и с оружием. Позже выяснилось, что в срочника случайно выстрелил сослуживец, который нес с ним службу, сообщает Baza.

29 марта сообщалось, что украинские диверсанты якобы вновь попытались атаковать Брянскую область. По данным Mash, они решили прорваться через деревню Ломаковка на двух пикапах. Однако позднее информация была опровергнута. Официально ситуация брянские власти не комментировали.