Свитер на голову и в микроавтобус. В центре Екатеринбурга, возможно, задержан журналист Wall street journal

Вчера в центре Екатеринбурга возле ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта был задержан или похищен человек. Предположительно силовики надели мужчине на голову свитер, после чего завели в микроавтобус.

О произошедшем сообщают "Вечерние Ведомости", чей читатель стал свидетелем сцены. После этого появилось предположение, что задержанным или похищенным стал журналист Wall street journal Эван Гершкович, который прилетел из Москвы в Екатеринбург для интервью с известным на Урале пиарщиком и политтехнологом Ярославом Ширшиковым. Ширшиков и связал исчезновение журналиста и непонятную сцену в центре уральской столицы.

По его словам, несколько недель назад Гершкович брал у него интервью - оба гуляли по городу, а также посещали ресторан Bukowski Grill. Особенно сильно, по словам Ширшикова, журналиста интересовало отношение населения к ЧВК "Вагнер". После этого представитель СМИ еще несколько дней пробыл в Екатеринбурге и вернулся в Москву.

"Увидел я вчера эту новость и как ошпарило сразу. Ну, думаю, что творится-то!!! И дальше по делам побежал. Уж и спать лег, а где-то в час ночи звонок из Лондона. Сэр по имени Томас мне встревоженно сообщает, что Эван вернулся в среду в Екатеринбург и перестал выходить на связь уже более 9 часов. Мол, он оставил в редакции мой телефон на случай, если что-то случится. И тут я понимаю, что мы с Эваном обедали в Буковском и совсем рядом не только мой офис, но и офис еще одного героя материала. Нетрудно предположить, что в малознакомом городе человек пойдет по знакомым местам, да?" - написал в соцсетях Ширшиков.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области ситуацию комментировать не стали.

Несмотря на американское гражданство, журналист Эван Гершкович уже 6 лет работает в столице России и имеет аккредитацию в МИД РФ. В последний раз 31-летний мужчина выходил в сеть 29 марта в 15.28. У Эвана волнистые темно-русые волосы, стройное телосложение, рост 180-190 см. Родители журналиста родом из СССР, потому русским языком он владеет хорошо, хоть и говорит с акцентом.

Telegram-канал "Не для протокола", который считается близким к администрации губернатора, сообщает, что в Екатеринбурге действительно задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.