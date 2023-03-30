МТС останется без яйца

Мобильный оператор МТС 30 марта собирается объявить о ребрендинге. Впервые с 2006 года с логотипа компании исчезнет яйцо. Вместо него будет квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру, пишет РБК.

Слоган "Быть лучше каждый день" компания менять не собирается.

Предполагается, что у "дочек" МТС будут ассоциированные с основным логотипом пиктограммы.

По данным издания, стоимость разработки обновления бренда составила 20-30 млн руб.

Президент МТС Вячеслав Николаев отмечает, что оператор уже какое-то время выступал без яйца на логотипе. Также исследования выявили, что люди ассоциируют МТС в первую очередь не с яйцом, а с красным цветом.