В думе Югры озаботились правами бойцов ЧВК "Вагнер"

В Ханты-Мансийске на заседании окружной думы зашел разговор о ЧВК "Вагнер". Депутат от КПРФ Халид Боюкага оглы Таги-заде во время отчета регионального омбудсмена о работе уполномоченного в 2022 г. спросил, не ущемляют ли права бойцов этой частной военной кампании в сравнении с другими военными.

"Обращения были. Мы не отделяем этих военнослужащих от тех, кто пошел в рамках мобилизации или по контракту по линии Минобороны. Запросы касались поисков пропавших без вести бойцов ЧВК "Вагнер"", - сказала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Что касается, например, помощи в похоронах бойцов ЧВК, поначалу "было непонимание", сейчас же жалоб от семей нет. При этом Стребкова сообщила о том, что в округе есть семьи представителей и других ЧВК, не только "Вагнер", с ними также работают.