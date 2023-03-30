30 Марта 2023
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото:http://novayagazeta-ug.ru

Суд в Петербурге вновь отправил в СИЗО экс-сенатора Сабадаша

Санкт-Петербургский городской суд отправил в СИЗО экс-сенатора Александра Сабадаша, который обвиняется в хищении свыше 952 млн рублей у банка "Таврический".

"Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения Сабадашу на заключение под стражу сроком по 22 мая 2023 года", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

23 марта Смольнинский суд Петербурга перевел Сабадаша из СИЗО под домашний арест. Сообщалось, что экс-руководители банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, который подозревают в соучастии, остаются под стражей.

Всем троим вменяется 16 эпизодов хищения денег банка "Таврический" в 2013 году на общую сумму более 952 млн рублей, а Сабадашу - еще и два эпизода легализации преступного дохода на сумму более 488 млн рублей.

Напомним, Сабадаш был освобожден из-под стражи 25 января 2021 года после отбытия срока заключения. Срок экс-бизнесмен получил в 2017 году по делу о мошенничестве в банке "Таврический", ущерб оценили почти в 190 млн рублей. В тот же день он был задержан по новому уголовному делу, возбужденному 20 января, однако меру пресечения сразу избрать не смогли, поскольку Сабадашу потребовалась медицинская помощь.

Теги: александр сабадаш, хищение, банк таврический



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Ранее 23.03.2023 19:52 Мск Экс-сенатора Сабадаш, обвиняемого в хищении у банка "Таврический", перевели под домашний арест 


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