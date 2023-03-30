30 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале во время лесозаготовки погиб многодетный отец

На Среднем Урале мужчина погиб во время лесозаготовки. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось еще 24 марта в Реже: в ходе заготовки леса на лесной делянке произошел несчастный случай, в результате которого скончался мужчина 1985 года рождения. У погибшего остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Как уже выяснили в прокуратуре, трудовой договор между индивидуальным предпринимателем и работником заключен не был. Сейчас ведомство проводит проверку по факту инцидента.

По ее итогам Режевская городская прокуратура даст оценку соблюдению бизнесменом требований трудового законодательства, в том числе об охране труда.

Теги: лес, прокуратура, проверка, Реж



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