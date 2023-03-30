Тюменцев приговорили к обязательным работам за повреждение арки в Сквере Победы

Суд в Тюмени огласил приговор 18-летнему Владимиру Екимову и 20-летнему Михаилу Суфиянову за осквернение арки Сквера Победы.

По версии следствия, 23 января этого года пьяные обвиняемые сорвали часть буквы с названия сквера. Произошедшим тогда заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, подсудимые свою вину признали полностью и заявили ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

Суд учел возмещение ущерба в сумме 60 тыс. руб. и другие факторы и назначил мужчинам по 400 часов обязательных работ.