30 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области больше жителей смогут получить социальную выплату на газификацию

В Челябинской области расширят перечень лиц, имеющих право на социальные выплаты на газификацию. Соответствующий законопроект внесен в ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

После принятия законопроекта на социальную выплату смогут получить все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, отдельно проживающие граждане и семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Размер выплаты составляет до 100 тыс. рублей.

Теги: социальные выплаты, газификация,



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